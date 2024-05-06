Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabasında doğalgaz abone bağlantı çalışmaları yeniden başladı.
Seçimler nedeniyle bir süre ara verilen çalışmalar hakkında açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Kasabamızda yerel seçimlerden sonra; 2024 yılı doğalgaz abone bağlantı çalışmaları yeniden başladı. İnşallah Eski Mahalle ile beraber bu yılın sonundaki bağlantı hedefimiz olan yüzde 95' e ulaşılacak. Hayırlı olsun Ortahisarım" dedi.
Başkan Ateş, "Ortahisar halkımıza ve hanelerimize hayırlı uğurlu olsun. "Doğalgaz işi bitti, seçim yatırımıydı, bundan sonra Ortahisar' da ki hiçbir eve doğalgaz gelmeyecek" diyenler; şimdi kafanızı kumlara daha iyi gömün" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR
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