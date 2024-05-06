Yerel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabasında doğalgaz abone bağlantı çalışmaları yeniden başladı.

Seçimler nedeniyle bir süre ara verilen çalışmalar hakkında açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Kasabamızda yerel seçimlerden sonra; 2024 yılı doğalgaz abone bağlantı çalışmaları yeniden başladı. İnşallah Eski Mahalle ile beraber bu yılın sonundaki bağlantı hedefimiz olan yüzde 95' e ulaşılacak. Hayırlı olsun Ortahisarım" dedi.

Başkan Ateş, "Ortahisar halkımıza ve hanelerimize hayırlı uğurlu olsun. "Doğalgaz işi bitti, seçim yatırımıydı, bundan sonra Ortahisar' da ki hiçbir eve doğalgaz gelmeyecek" diyenler; şimdi kafanızı kumlara daha iyi gömün" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR