Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi Ziyaret Etti

Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci\'yi Ziyaret Etti

Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, yeni göreve başlayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret ederek tebrik etti ve başarılar diledi.

17.04.2024 09:18  Güncelleme: 09:21
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Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, yeni göreve başlayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti. Doğan, Zencirci'yi tebrik edip görevinde başarılar diledi.

Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Zencirci, Yörüklerin ziyaretinden memnun kaldı. Başkan Doğan, Zencirci'ye yöresel kıyafetlerle yaptığı oyuncak bebek ile yağlık hediye etti.

Yönetim kurulu üyeleriyle Başkan Zencirci'yi ziyaret ettiklerini belirten Doğan, "Kendi elimle diktiğim oyuncak bebek ve yağlık hediye ettik. Başkanımız sağ olsun bizleri çok iyi karşıladı. Yeni görevinde başarılar diledik. Dernek olarak her zaman yanında olduğumuzu bildirdik. Başkanımız her türlü konuda bütün derneklere destek vermeye hazır olduğunu bizlere söyledi. Çok mutlu olduk" dedi.

Başkan Zencirci, Doğan ve yönetimine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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