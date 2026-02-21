Osaka Belediyesi'ne su borularının onarımı için gizemli hayırseverden 21 kilogram altın bağışı

Japonya'nın Osaka kenti, kimliğini gizli tutan bir hayırseverden su borularının onarımında kullanılması şartıyla 560 milyon yen (yaklaşık 3.6 milyon dolar) değerinde 21 külçe altın bağışı aldı.

Japonya'nın Osaka kenti, sıra dışı bir bağış haberiyle gündeme geldi. Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, kimliğini gizli tutan bir hayırseverin su borularının onarımında kullanılması şartıyla kente 560 milyon yen (yaklaşık 3,6 milyon dolar) değerinde külçe altın bağışladığını açıkladı. Toplam 21 kilogram ağırlığındaki külçe altınların geçtiğimiz Kasım ayında Osaka Su İşleri Bürosu'na teslim edildiğini kaydeden Yokoyama, "Bu muazzam bir miktar ve söyleyecek söz bulamıyorum. Kentin eskiyen su borularını onarmak büyük bir yatırım gerektiriyor. Bu nedenle söz konusu bağış için ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı. Gizemli hayırseverin kentteki su altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Yokoyama, bağışçının talebine saygı duyulacağını ve kaynağın doğrudan su altyapısı onarım projelerine aktarılacağını vurguladı.

Eskiyen altyapı güvenlik tartışmalarını alevlendirmişti

Japonya'da 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı ekonomik büyüme döneminde inşa edilen kamu altyapısının yaşlanması, son yıllarda ülkenin bazı bölgelerinde sorunlara yol açmıştı. Geçtiğimiz yıl Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletinde hasarlı bir kanalizasyon hattı nedeniyle oluşan dev obruğun bir kamyonu yutarak sürücünün ölümüne yol açması, bu konudaki tartışmaları alevlendirmişti.

Yüksek onarım maliyetleri endişelere yol açmıştı

Yaklaşık 2,8 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın üçüncü büyük kenti konumunda olan Osaka'da kentsel gelişimin ülkenin birçok kentine kıyasla daha erken başlaması ise kentin altyapısının daha erken yaşlandığı endişelerine neden olmuştu. Kentte toplam 259 kilometre uzunluğunda su borusunun yenilenmesi gerektiğini belirten yetkililer, sadece 2 kilometrelik bir bölümü yenilemenin maliyetinin ise yaklaşık 500 milyon yen (3,2 milyon dolar) olduğunu ifade etmişti. - TOKYO