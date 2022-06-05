Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi

05.06.2022 16:04
Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi

Osmancık Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile satranç turnuvası düzenledi.

Osmancık Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile satranç turnuvası düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva finalinde dereceye giren katılımcılara madalyaları ve ödülleri verildi.

Osmancık Kaymakamlığı'nın düzenlediği satranç turnuvası Osmancık HEM salonunda gerçekleşti. Sabah 10.30'da başlayan turnuva 16.45'de yapılan ödül töreni ile sona erdi. 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategoride gerçekleşen turnuvada 104 katılımcı mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuva finalinde dereceye giren katılımcılara madalyaları ve ödülleri ilçe kaymakamı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hakan Tak tarafından taktim edildi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, satranç sporunun ilçe genelinde yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek bir sonraki turnuvanın hazırladıklarına şimdiden başlanılacağını ifade etti. - ÇORUM

Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi
Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi
Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi
Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi
Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi

YORUMLAR
500
Çukurca'da futbol turnuvası başladı Çukurca'da futbol turnuvası başladı AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Osmancık, Hisarcık, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement