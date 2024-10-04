Osmaneli Belediye Başkanı, Anaokulu Öğrencileri ile Sokak Hayvanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Osmaneli Belediye Başkanı, Anaokulu Öğrencileri ile Sokak Hayvanlarını Ziyaret Etti

Osmaneli Belediye Başkanı, Anaokulu Öğrencileri ile Sokak Hayvanlarını Ziyaret Etti

Hayvanları Koruma Haftası kapsamında Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Kardelen Anaokulu öğrencileri ile birlikte Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, veteriner hekimden sokak hayvanlarının bakımı hakkında bilgi alırken, hayvanlara mama vererek doğa ve hayvan sevgisi üzerine deneyim kazandılar.

04.10.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Hayvanları Koruma Haftası kapsamında Kardelen Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Minikler veteriner hekim tarafından, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı hakkında bilgiler alan öğrenciler, ameliyathane malzemelerini tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında hayvanlara mama vererek onları yakından inceleyen minikler, doğa ve hayvan sevgisi üzerine değerli bir deneyim yaşadılar. Osmaneli Belediye Başkanı Torun; "Çocuklarımızın hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazanmasını önemsiyor, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediye Başkanı, Anaokulu Öğrencileri ile Sokak Hayvanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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