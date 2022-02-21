Üye Girişi
Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor - Son Dakika

Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor

21.02.2022 12:38
Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye yıkılmak üzere olan tarihi konaklar alarak, restore ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye yıkılmak üzere olan tarihi konaklar alarak, restore ediliyor. Restore edilen konaklar başta konaklama, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak gayrimenkul alıp bunları değerlendirerek yeni yatırımların önünü açtıklarını belirtti. Şahin, "Aldığı konakları restore ederek sosyal ve ticari projelerde değerlendiren belediyemiz bir taraftan ilçemiz turizminin büyük değer katıyoruz. Osmaneli tarihi konaklarını yok olmaktan kurtarırken, onları eski ihtişamları görüntü ve işlevlerine getirerek ilçemize değer katmaya devam ediyor. Kendi inşaat ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz restorasyonlar sonrası bir çok konağı da kamunun hizmetine sunduk. Gençlik Merkezi, Aşçılık MYO, Tapu ve Kadastro, Kadın Girişimcilik Merkezi, Genç Girişimciler Merkezi, Belediye Hizmet Binası, Diyanet Başkanlığı, kütüphane, özel müze, İş Geliştirme Merkezi, Oteller, Kültür Sanat Merkezi gibi işlevlerle konaklarımızı kullanıyoruz. Ailelerin yaşayabileceği bazı konakları da ihale ederek özel sektöre verip onların yerine yeni konaklar alıp Osmaneli de restorasyonu yapılmadık konak bırakmayacağız. Yine aldığımız arsalarda kamu hizmeti için spor salonları, yüzme havuzları, halı sahalar, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, salon sporları, fitnes salonları, futbol sahaları gibi amaçlar için kullanıyoruz. Sağlık, eğitim, kamu binaları gibi yatırımlar içinde devlet yatırımları için bu arsaların tahsislerini yapıyoruz. Bugün yine bir konak alarak kullanabileceğimiz bir değeri daha kazandık. Dönemimizde aldığımız gayrimenkulleri değerlendirerek yeni yatırımlarımıza da finansman kaynağı yaratmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor 1308 Osmaneli Belediyespor taekwondo da madalyaları topladı 1308 Osmaneli Belediyespor taekwondo da madalyaları topladı BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği

Gayrimenkul, Restorasyon, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:44:42. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaneli Belediyesi tarihi konakları satın alarak restore ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement