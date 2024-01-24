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Osmaneli'de Yeni Belediye Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Osmaneli'de Yeni Belediye Binasının Temeli Atıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılacak olan yeni belediye binasının temeli atıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, temel atma çalışmalarını yakından takip etti ve belediye personeline teşekkür etti.

Osmaneli\'de Yeni Belediye Binasının Temeli Atıldı
24.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:29
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılacak olan yeni belediye binasının temeli atıldı.

Osmaneli'nde yapımı planlanan yeni belediye binası için çalışmalar hızla devam ediyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün gece temel atma çalışmalarını yakından takip etti. Şahin, "Belediye binamızın inşaatı için zemini hazırladık ve temelini attık. Gece yarısına kadar çalışan belediye personeline teşekkür ederim. Bizler seçim için burada olmadık hizmet için buradayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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