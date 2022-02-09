Üye Girişi
Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika

Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı

09.02.2022 11:56
Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı

Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı 3 puanla kapattı.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı 3 puanla kapattı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, ligde 22 puanla ikinci sırada yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor deplasmanda Kürespor'u 5-1 yendi. Grupta 21 puanla 3'üncü sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ise, Dodurgapor deplasmanında 4-0 kazanması bildi. Ligde 10'da 10 yapan Bilecikspor 30 puanla liderliği sürdürürken, bu hafta deplasmanda Osmaneli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Osmaneli Belediyespor ise, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u konuk edecek. - BİLECİK

Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Amatör Lig, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:02:57. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement