Osmaneli\'nde Hava Sıcaklığı 47 Dereceyi Buldu

Hava sıcaklıkları yurt genelinde etkisini sürdürürken, Osmaneli ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Bilecik ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla gösterdi. Osmaneli ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sokaklar boş kaldı. Yetkililer aşırı sıcaklık ve nem artışının sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtilerek, vücut ısısının dengesini korumakta zorlanan bireylerde ciddi sağlık riskleri oluşabileceği ifade edildi. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, dört yaş altı çocuklar, hamileler, kalp-damar hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin yüksek risk grubunda olduğu vurgulandı. - BİLECİK