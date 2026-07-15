Karpuz hali kararına gelen tepkilere Başkan Torun\'dan açıklama

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye ait karpuz haline ilçe dışından karpuz girişinin yasaklanmasının ardından gelen tepkilere karşı, "Osmaneli'nde üretim yapan çiftçilerin emeğinin korunması, karpuz piyasasında fiyat istikrarının sağlanması ve üreticiler arasında yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alınan bir karardı" diye açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Bekir Torun, son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan Osmaneli Karpuz Hali'ne ilçe dışından karpuz girişinin yasaklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alınan kararın üreticiyi korumaya yönelik olduğunu belirten Torun, Karar, Osmaneli'nde üretim yapan çiftçilerin emeğinin korunması, karpuz piyasasında fiyat istikrarının sağlanması ve üreticiler arasında yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alındığı. Biliyorsunuz, karpuz pazarına dışarıdan üretici almamayla ilgili bir karar aldığımızı söylemiştik. Buna karşı çıkanlar oldu. Herhalde biz derdimizi anlatamadık. Dolayısıyla tekrar bir şeyler söyleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki değerli arkadaşlar; biliyorsunuz yeni bir karpuz sezonuna girdik. Karpuz şu an 7 TL. Geçen sene Osmaneli'nde çiftçi karpuzunu toplayamadı, ürün tarlada kaldı, harap oldu. Bu sene de sezon iyi başlamıyor. Dolayısıyla en azından yerel anlamda birkaç tedbir almamız bizim için zorunlu hale geldi. Kaldı ki Osmaneli'ndeki çiftçiler de orada başka bir üretici istemiyor" dedi.

"Yarın öbür gün bunun çok daha büyük sorunlara yol açmasından endişe ediyoruz"

Torun açıklamasının devamında "Yarın öbür gün orada huzursuz bir ortam oluşmaması ya da çiftçi arkadaşlarımızın birbirleriyle sorun yaşamaması için böyle bir karar aldık. Tabii arada toplayıcısı, karpuzu yükleyicisi ya da köyde, tarlada çalışan arkadaşlarımız var. Bakın, bu karar herkesi ilgilendiriyor. Şöyle ki; yarın öbür gün karpuzun piyasası daha da düşerse, karpuz tarladan toplanmayacak hale gelirse, inanın Bilecik il merkezi ve ilçeleri, hatta Osmaneli'nde ki diğer köyler de bu durumdan büyük zarar görecektir. Bizim derdimiz şu; karpuzu değerinde satabilmek için en azından yerel yönetim olarak ne yapabiliriz? İşte bu konuda tedbir almak istiyoruz. Aslında aldığımız kararın altında çok mantıklı nedenler var. Şöyle ki; dışarıdan gelen bir karpuz üreticisi akşam saat 17.00'ye kadar Osmaneli Karpuz Pazarı'nda duruyor. Ancak konaklama, otel ve diğer giderleri nedeniyle saat 16.00-17.00 gibi elindeki karpuzu daha ucuza satıp dönüyor. Bu durum da Osmaneli'ndeki üreticileri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Yarın öbür gün bunun çok daha büyük sorunlara yol açmasından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğer bunu düzeltemezsek ürün tarlada kalacak"

Başkan Torun, "Biz şunu diyoruz; diğer ilçelerdeki ve köylerdeki üreticiler nasıl kendi ürünlerini kendi bölgelerinde satıyorsa, karpuzlarını da kendi köylerinde satsınlar. Çünkü buraya geldiklerinde 3-4 kişinin düşük fiyattan satış yapması, bütün piyasanın o fiyata gerilemesine neden oluyor. Şimdi bana kızanlar oluyor. 'Biz de karpuz satacaktık' diyorlar. Konunun bununla ilgisi yok. Bakın, karpuz sezonu zaten kötü başladı. Eğer bunu düzeltemezsek ürün tarlada kalacak. Farklı yorumlar da okuyorum arkadaşlar. Bu karpuz üreticileri sizin babalarınız, anneleriniz, amcalarınız, dayılarınız. Bu insanların da çoluk çocuğu var. Onlar da çocuk okutuyor, üniversiteye gönderiyor. Ayrıca gelip burada sizlerden alışveriş yapıyorlar. Biz iki yıl üst üste üreticinin batmasını göze alamayız. Bu sene de zarar ederlerse üretici yarın borçlarını ödeyemeyecek. Esnafa olan borcunu kapatamayacak, ilaç alamayacak. Yani bu durum sadece çiftçiyi değil, bütün ekonomik sistemi olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla biliyorum; aldığımız kararlar piyasayı tek başına düzeltecek kararlar değil. Ancak Osmaneli Belediyesi olarak kendi imkanlarımız dahilinde alabileceğimiz tedbirleri almak istiyoruz. Şöyle toparlayayım arkadaşlar; gerek aromasıyla, gerek yetiştiği topraklarla, gerekse iklimiyle diğer karpuz türlerinin bir adım önünde olan Osmaneli karpuzunu görmek ve tatmak için Türkiye'deki tüm halcileri Osmaneli'ye davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK