Osmaneli\'nde \'Mutlu Kadınlar Kulübü\' ve \'Kitap Kafe\' Açıldı

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Bilecik'in Osmaneli Belediyesine bağlı Lefke Han'da 'Mutlu Kadınlar Kulübü' ve 'Kitap Kafe' açıldı.

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi bünyesinde yer alan Lefke Han Sanat Atölyesi'nde, 'Mutlu Kadınlar Kulübü' ve Kitap Kafe'nin açılışı gerçekleşirken büyük bir katılım sağladı. Açılışa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın girişimcilerin güçlenmesini ve ilçenin sosyal hayatının canlanmasını hedefleyen bu projede, Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli'nin kültürel ve ekonomik gelişimi için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, her zaman girişimcilerin yanında olacağız" dedi. - BİLECİK