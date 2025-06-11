Osmaneli\'nde Yeni Mahalle ve Projeler Devam Ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Güzel ilçemizde 4 tane bulunan mahalle sayısı bundan sonra 5 olması için gerekli çalışmalara başladık. Yeni mahallemizde düzenlememeler yaptıktan sonra ilçemize kazandıracağız" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede devam eden yatırımlar ve projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Torun, TOKİ yolunun tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "17 metre genişliğindeki yol, ilçemize büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca, Osmaneli'ne beşinci mahallenin kazandırılacağını ve yeni sanayi sitesine dört iş yerinin daha eklenecek. Köylü Pazarı ve park alanındaki çalışmaların hızla ilerliyor. Soğuk hava deposunun yüzde 80 oranında tamamlandı. Hal kompleksi zemin drenajının tamamlandığını ve millet parkı ile yeni mesire alanı çalışmalarının sürüyor. Parklardaki oyun alanlarının zeminlerinin kauçuk kaplama ile yenilendiğini, gasil hanenin ise; tamamlanmak üzere. Cenaze hizmetlerinde tam donanımlı cenaze nakil aracının alım sürecinin başladığını ve yeni çadır ile taburelerin envantere ekledi. Ayrıca, Osmaneli Ayva Lokumu BİM marketlerinde satışa sunuldu. Yol yapım ve bakım çalışmalarının aralıksız sürüyor, yeni belediye binasının dış cephesinin tamamlandığını, içi için ise ihale sürecinin başlatıldı. İçme suyu projesinin 55 milyon TL'lik bütçeyle tamamlanmak üzere ve asbestli boruların yüzde 80'inin yenilendi" dedi. - BİLECİK