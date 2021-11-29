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Osmaneli, su sporlarını turizme taşıyor - Son Dakika

Osmaneli, su sporlarını turizme taşıyor

29.11.2021 10:51
Osmaneli, su sporlarını turizme taşıyor

İstanbul Üniversitesi ve Milli Takım rafting antrenörleri Özay Özdemir ve Barış Koç, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

İstanbul Üniversitesi ve Milli Takım rafting antrenörleri Özay Özdemir ve Barış Koç, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Ziyaret ardından Sakarya ve Göksu nehirlerinde incelemelerde bulunan heyet, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan rafting, dragon yarışları ve birçok su sporları hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Osmaneli'nde su sporlarını geliştirmek ve geleneksel olarak düzenlemeye başlayacaklarını anlatan Başkan Şahin, "Etkinliklerle turizmde önemli bir faaliyet alanına da gireceğiz. 'Osmaneli-Lefke Spor Organizasyonları' kapsamında extreme su sporlarını aktif hale getirerek organizasyonun gerçekleşeceği parkurlar, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü koordinatörleri tarafından incelendi. Rafting, kano, dragon, yamaç paraşütü, tekne yarışları, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi birçok branşa ev sahipliği yaparak spor organizasyonları turizmde ilçemize değer katacak. Spor kültürünün zenginleşmesi, extreme sporlarda üst düzey sporcularımızın yetişmesi ve tesis sayımızın artması Osmaneli'nin sporda ki marka değerini arttıracak. İlçemizde parkur keşifleri yaparak profesyonel görüşlerini bizimle paylaşan çok değerli milli takım antrenörlerimiz, İstanbul Üniversitesi ve Milli Takım rafting antrenörleri Özay Özdemir ve Barış Koç'a teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, su sporlarını turizme taşıyor
Osmaneli, su sporlarını turizme taşıyor

İstanbul Üniversitesi, Milli Takım, Osmaneli, Rafting, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli, su sporlarını turizme taşıyor - Son Dakika


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