Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı olarak atanan Abdüssamed Kılıç göreve başladı
Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Samsun'a bağlı Yakakent Kaymakamı görevinden Osmaneli Kaymakamlığına atanan Abdüssamed Kılıç göreve başladı. Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı. Vali Aygöl, yeni görevinde Kaymakam Kılıç'a başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'ye Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?