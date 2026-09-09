Osmanelispor Başkanı Okumuş, AK Parti Milletvekili Eldemir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanelispor Başkanı Okumuş, AK Parti Milletvekili Eldemir'i ziyaret etti

Osmanelispor Başkanı Okumuş, AK Parti Milletvekili Eldemir\'i ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'i PGL'de temsil edecek Osmanelispor'un Başkanı Akın Okumuş ve yönetimi, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'i ziyaret ederek destek istedi. Ziyarette Okumuş, Eldemir'e isminin yazılı olduğu Osmanelispor formasını hediye etti.

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor yöneticileri destek ziyaretlerine devam diyor.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor, kadrosuna geçtiğimiz günlerde aralarında Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan 1'er futbolcu olmak üzere birçok transfer yaptı. Sezon öncesi Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri kentte siyaset, iş dünyası ve STK'lara destek ziyaretlerine yapmaya başladı. Başkan Okumuş son olarak AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i ziyaret ederek, Osmanelispor forması hediye etti. Okumuş, " Yönetimi olarak, Bilecik AK Parti Milletvekilimiz Halil Eldemir'i ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede kulübümüz ve Osmaneli sporu üzerine değerlendirmelerde bulunarak, kendisine isminin yazılı olduğu Osmanelispor formamızı takdim ettik. Nazik misafirperverliği ve ilgileri için Sayın Halil Eldemir'e teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

Halil Eldemir, Milletvekili, AK Parti, Bilecik, Hediye, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmanelispor Başkanı Okumuş, AK Parti Milletvekili Eldemir'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok İşte nedeni Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni
122 milyonluk dev vurgun Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı 122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Türkiye, PISA 2025’te her alanda sıralamasını yükseltti Türkiye, PISA 2025'te her alanda sıralamasını yükseltti

09:46
Neymar’ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
09:16
Yahşi Cazibe’nin Simge’si yıllar sonra ekrana döndü Görenler tanıyamadı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 09:53:37. #7.12#
SON DAKİKA: Osmanelispor Başkanı Okumuş, AK Parti Milletvekili Eldemir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement