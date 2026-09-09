Osmanelispor Başkanı Okumuş, AK Parti Milletvekili Eldemir\'i ziyaret etti

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor yöneticileri destek ziyaretlerine devam diyor.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor, kadrosuna geçtiğimiz günlerde aralarında Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan 1'er futbolcu olmak üzere birçok transfer yaptı. Sezon öncesi Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri kentte siyaset, iş dünyası ve STK'lara destek ziyaretlerine yapmaya başladı. Başkan Okumuş son olarak AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i ziyaret ederek, Osmanelispor forması hediye etti. Okumuş, " Yönetimi olarak, Bilecik AK Parti Milletvekilimiz Halil Eldemir'i ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede kulübümüz ve Osmaneli sporu üzerine değerlendirmelerde bulunarak, kendisine isminin yazılı olduğu Osmanelispor formamızı takdim ettik. Nazik misafirperverliği ve ilgileri için Sayın Halil Eldemir'e teşekkür ederiz" dedi.