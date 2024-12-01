Osmangazi Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylerle bir araya gelerek, onların toplumda daha etkin yer almasını desteklemek amacıyla önemli mesajlar verdi.

01.12.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kahvaltı sofrasında engelli bireylerle bir araya geldi. Başkan Aydın, "Sadece 1 değil, 365 gün engelli bireyleri fark etmek sorunları için çözümler bulmak için konuşmalıyız" dedi.

Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Osmangazi Meydanı'ndaki Halk Lokantası'nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını desteklemeyi amaçlayan etkinlik, geniş bir katılımla gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi olarak bu sorunları çözümünde elimizden gelenin en iyisin yapmak için uğraşacağız diyen Başkan Aydın, "3 Aralık Dünya Engelliler günü, aslında sadece bir gün fark etmek veya hatırlamak engellerine sorunlarına göre konuşmak yeterli değil. Bir gün değil 365 gün, her yıl bu sorunu yaşayanlara günlük hayatlarında nasıl yaşam standartlarını yükseltebiliriz, onların sorunlarının çözümüne yerel yönetimler olarak nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Osmangazi belediyesi olarak bu sorunları çözümünde elimizden gelenin en iyisin yapmak için uğraşacağız bunun sözünü veriyoruz. Engelli bireylerimizin mutlu olduğu kadar huzurlu olduğu kadar ancak mutlu olabiliriz, onlar mutlu ise biz mutlu olabiliriz. Onların sorunları çözülür ise toplum huzurlu olabilir bu bilinç ile çalışıyoruz ve inşallah hep birlikte bu konuda elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından engelli bireyler ile fotoğraf çekilen Aydın, engelli bireylerin sorunlarını dinledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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