Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Verdiği Sözü Yerine Getirdi

Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde bir vatandaşa daha verdiği sözü yerine getirdi. Seçim öncesinde yaptığı mahalle ziyaretinde evine yıllardır doğalgaz bağlatamadığı için zorluklar yaşadıklarını aktaran Ertürk ailesinin bu sıkıntısını gideren Başkan Aydın, evde doğalgaz yanmaya başladığı ilk gün aileyi ziyaret ederek mutluluklarına eşlik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde vatandaşlara serdiği sözleri yerine getirerek Osmangazililerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Başkan Aydın, seçimden önce yaptığı ziyaretleri sırasında Güler Ertürk ile karşılaşmış ve Mollafenari Mahallesi'ndeki evine doğalgaz bağlatamadığı için büyük zorluklar yaşadığını ifade eden yaşlı kadının sıkıntılarına kulak vermişti. Evlerinin bulunduğu sokakta merdiven olduğu için kendilerine abonelik verilmediğini ifade eden Güler Ertürk, komşularının uzun yıllardır doğalgaz kullandığını ancak kendilerinin hala soba yakmak durumunda kaldığını dile getirdi. Annesi ve babası ile birlikte yaşadığını belirten, kendisi de yaşlandığı için soba yakmakta da zorluklar yaşadığını dile getiren Güler Ertürk'ün sıkıntısını dinleyen Başkan Aydın, Güler teyzeye seçimin ardından göreve gelmeleri durumunda bu sıkıntıyı çözeceklerinin sözünü verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden zaferle ayrılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamasının ardından Güler Ertük'e verdiği sözü unutmadı. Güler teyzenin ve ailesinin soğuk kış günlerinde doğalgaz ile ısınması için gerekli girişimleri yapan Başkan Aydın, 2024 yılı bitmeden ailenin doğalgaz sıkıntısını çözüme kavuşturdu. Ertürk ailesinin evine doğalgaz bağlatan ve evin iç döşemesini de yaptıran Başkan Aydın, evde doğalgazın yanmaya başladığı ilk günde Güler teyzeyi ziyaret etti.

"Seçim döneminde verdiğimiz sözü ardımızda bırakmadık"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ertürk ailesinin sıkıntısını gidermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Güler Ertürk ablamızla yollarımız, seçim döneminde İvazpaşa'da kesişmişti. O dönem Mollafenari'deki evine doğalgaz bağlatamayınca sitem etmişti. O gün söz vermiştik. Belki o zamanlar bize inanmamıştı, ama ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştı ve sonunda, yıl bitmeden, kovayla kül taşımaktan kurtulmuş oldular. Bir söz verdiğimizde, geç de olsa sözümüzü yerine getirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Doğalgazın açıldığı ilk günde kendisini ziyaret ettik ve sağ olsun, çok da güzel hazırlık yapmış. Yeni yılda, annesiyle ve babasıyla birlikte, sağlık ve huzur içinde evlerinde oturmalarını diliyor, Bursagaz ile Fortes çalışanlarına, Mollafenari Mahalle Muhtarı Orhan Çile'ye ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Evlerine doğalgaz bağlandığı için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Güler Ertürk, "Erkan Başkanımızdan Allah razı olsun. 2024 yılı bitmeden evimize doğalgaz geldi. Başta Erkan Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA