Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi\'nde metruk binayı yıktı

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Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı iddia edilen metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hamitler Mahallesi Tepe Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıktı. Belediye ekipleri, hukuki ve idari süreçleri tamamlanan binanın yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkım öncesinde gerekli tüm tedbirleri aldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar ise belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklendi.

Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin huzuru ve güvenliği için metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA