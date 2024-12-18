Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları

Osmangazi Belediyesi\'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları

Osmangazi Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nde etkinlikler düzenliyor. 11 Eylül İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte hem kitap okudu hem de kedileri sevdi.

18.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Osmangazi Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve hayvan sevgisi kazandırmak için kütüphane buluşmaları düzenliyor.

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için çeşitli programlar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesinde ağırladı. 11 Eylül İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte kitap okuma etkinliği için Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Burada öğretmenleriyle birlikte kitap okuyan minik öğrenciler aynı zamanda da içeride bulunan kedileri sevme fırsatı buldu. Kütüphanede bulunan kedileri tek tek seven öğrencilerin mutlu bir ortamda kitaplarını okuduğu gözlemlendi.

"Burada kitapları daha heyecanlı okuyoruz"

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'ne kedileri sevmek ve kitap okumak için geldiklerini ifade eden öğrenciler, "Buraya ilk kez geliyoruz. Kediler çok tatlı, burada kedileri severek kitapları daha heyecanlı ve güzel okuyoruz. Burayı çok sevdik sık sık gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor"

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nin gönül bağı kurdukları bir yer olduğunu belirten 11 Eylül İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Çelik de, "Bu kütüphaneyi aktif olarak kullanıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte düzenli olarak burada okuma saatleri gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza burada boyama kitapları ve küçük ikramlarda bulunuyorlar. Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor ve olumlu bir şekilde kitap okumayı zihinlerinde birleştirmiş oluyorlar. Burada okumak istediğiniz bir çok seçenekte kitap var onları alıp tekrar geri verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir hizmet, bize bu imkanı sunan belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Kütüphane Buluşmaları - Son Dakika

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