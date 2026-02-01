Osmangazi'de girişimci adaylarına altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika
Osmangazi'de girişimci adaylarına altın değerinde tavsiyeler

Osmangazi'de girişimci adaylarına altın değerinde tavsiyeler
01.02.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
Osmangazi Belediyesi, 'Girişimci Kafası' söyleşileri ile genç girişimcilere ilham veriyor. Bu haftaki konuk Dilek Şeker, başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı ve gençlere önem verdiği tavsiyelerde bulundu.

Osmangazi Belediyesi, "Girişimci Kafası" söyleşileri ile girişimci adaylarını, girişimcilik hayatında başarı elde etmiş iş dünyasının önemli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Girişimciliğe merak duyan ve bu yolda büyük başarılar elde etmek isteyen gençlere yol göstermek için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, düzenlediği "Girişimci Kafası" söyleşileri ile iş hayatında sıfırdan başlayarak büyük başarılar elde etmiş girişimcileri gençlerle bir araya getiriyor. Bu buluşmaların bir yenisi, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlendi. Söyleşilerin bu haftaki konuğu, sıfırdan başlayarak ürünlerini bugün Türkiye'nin en büyük markasına dönüştüren Şeker Hanım Doğal Ürünler Kurucusu Dilek Şeker oldu. Başarılı kadın girişimci, girişimcilik hikayesini ve başarıya giden yolu programa katılan gençlerle paylaştı.

Girişimciliğe 40 yaşından sonra başladığını ifade eden Şeker Hanım Doğal Ürünler Kurucusu Dilek Şeker, "Hep küçüklüğümden itibaren başarılı bir iş kadını olma hayalim vardı. Bu başarımı elde etmek için çok sayıda eğitim aldım. Avrupa Birliği'nin Bursa'da düzenlediği ilk girişimcilik eğitimlerini alanlardan biriyim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 2002 yılında ilk kez ulusal girişimcilik kongresi düzenledi. O kongrede doğal sabun projem birincilik ödülü aldı. Bu ödül sayesinde hayalimdeki reçel atölyemi kurdum. 30 kavanozla başladığımız reçel üretimi, fuarlarda büyük ilgi gördü ve üretim kapasitemiz hızla arttı. Kaliteli ürünler ürettiğinizde, ürünleriniz mutlaka talep görüyor" şeklinde konuştu.

Girişimci adayı gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Şeker, "Gençlere tavsiyem, öncelikle hayallerinin peşinden gitmeleri. Hayal etsinler ama bunu gönülden istesinler. Gönülden istediğiniz zaman size her kapı açılıyor. Düzenlenen eğitim çalışmalarını kesinlikle kaçırmasınlar ve önem versinler. Çok çalışıp çok sabretmeleri gerekiyor. Sabrettiklerinde çok güzel yollar açılıyor. Yorulmadan, terlemeden hiçbir zaman başarıya ulaşılamıyor. Gönülden çalışıp yaptığınız işinize güvendiğinizde çok güzel yerlere geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen "Girişimci Kafası" söyleşilerine katılarak başarılı girişimcilerden önemli tecrübeler edinen gençler ise bu güzel buluşmaları düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Dilek Şeker, Osmangazi

Son Dakika Yerel Osmangazi'de girişimci adaylarına altın değerinde tavsiyeler - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmangazi'de girişimci adaylarına altın değerinde tavsiyeler
