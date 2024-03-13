Osmangazi Belediyesi Ramazan Ayında 3 Bin Kişiye İftarlık Dağıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediyesi Ramazan Ayında 3 Bin Kişiye İftarlık Dağıtıyor

Osmangazi Belediyesi Ramazan Ayında 3 Bin Kişiye İftarlık Dağıtıyor

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı süresince ilçenin 5 farklı noktasında her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtarak Ramazan ayının bereketini paylaşıyor.

13.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
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Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı süresince ilçenin 5 farklı noktasında her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtarak Ramazan ayının bereketini paylaşıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler Otoparkı'nda kurulan iftar çadırında dört çeşit yemekten oluşan iftarlıkları dağıtarak, vatandaşların Ramazan sevincine ortak oldu.

Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan ayında sıcak iftarlık dağıtımını sürdürüyor. Elmasbahçeler Otoparkı, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi olmak üzere 5 farklı noktada her gün 3 bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin kişiye iftar yemeği verilen Elmasbahçeler Otoparkı'nda kurulan iftar çadırına giden Başkan Dündar, iftarlıkları dağıtarak Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Ramazan ayının bereketini Osmangazi'nin her yerinde yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Ramazan ayı boyunca Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurduğumuz iftar sofraları ile her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar veriyoruz. Ramazan ayı süresince toplam 90 bin vatandaşımıza iftar yemeği dağıtmış vermiş olacağız. Paylaşma, yardımlaşma ve birlikte olma ayı olan Ramazan'ın tüm İslam alemi adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Ramazan Ayında 3 Bin Kişiye İftarlık Dağıtıyor - Son Dakika

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