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Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım Ediyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım Ediyor

Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım Ediyor

Osmangazi Belediyesi'nin Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi, çanta, ayakkabı gibi birçok tekstil ürününü ücretsiz olarak sunarak, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtıyor. Sevgi Mağazası, 2023 yılında toplam 2 bin 339 ihtiyaç sahibi vatandaşa kıyafet desteği sağlamış ve her ay ortalama 250-300 kişiye hizmet vermiştir. Mağazada, 7'den 70'e her yaş grubuna uygun kıyafetler bulunmaktadır.

01.02.2024 11:57
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Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmete sunduğu 'Sevgi Mağazası', giysiden çantaya, ayakkabıdan her türlü tekstil ürününe kadar birçok ürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturarak, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam eden Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. 2023 yılında toplam 2 bin 339 ihtiyaç sahibi vatandaşa kıyafet desteğinin sağlandığı Sevgi Mağazası'ndan her ay ortalama 250-300 kişi faydalanıyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan Sevgi Mağazası'na gelen vatandaşlar, altı ayda bir olmak kaydıyla yazlık ve kışlık kıyafetlerini ücretsiz alabiliyor. Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilerin rahatça alış veriş yapabildiği merkezde, 7'den 70'e her yaş grubuna uygun kıyafetler bulunuyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Sevgi Mağazası'nda yoğunluk da başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin 'alan el veren eli görmeyecek' anlayışıyla özgür bir şekilde alışveriş yaptığı mağazada, kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan insan; ayakkabı, pantolon, gömlek, mont, kazak, çocuk kıyafetleri gibi giyecek ihtiyacını belirli sayıda olmak kaydıyla ücretsiz olarak temin edebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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