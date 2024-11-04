Osmangazi'de Öğrencilere Kitap Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi'de Öğrencilere Kitap Sevgisi Aşılanıyor

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için özel bir program düzenledi. Öğrenciler, kütüphanedeki 10 binin üzerindeki kitabı inceleme fırsatı buldu ve mutlu bir şekilde ayrıldılar.

04.11.2024 22:15
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İlkokul öğrencilerinin ilk kütüphane deneyimi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin hizmete açtığı Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, öğrencileri ağırlayarak onlara kitap okuma alışkanlığı aşılıyor.

Hizmete girdiği tarihten itibaren hem kitap tutkunlarının hem de ders çalışmak isteyen öğrencilerin vazgeçilmez adresi olan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, bu defa Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak adına düzenlenen program kapsamında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni ziyaret eden 27 ilkokul öğrencisi, 10 bin üzerindeki kitabı görme ve inceleme fırsatı buldu. Kendilerine hitap eden kitapları rafların arasından alarak okuyan öğrenciler, kütüphaneden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kütüphanede yer alan birbirinden güzel kitapları görmek ve okumak için geldiklerini ifade eden Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, "Kütüphaneyi çok beğendik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel kitaplar, bilgilendirici metinler var. Tüm öğrencileri, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ne gelmelerini tavsiye ediyoruz. Raflarda çok sayıda içerisinde güzel hikayeler olan kitaplar var" şeklinde konuştu.

Hasan Ali Yücel İlkokulu sınıf öğretmeni Cihan Taşkın ise, "Öğrencilerimizi kütüphane getirerek hem onlara kitap sevgisini aşılamak hem de içerideki güzel ambiyansı aktarmak istedik. Öğrencilerimiz bu kütüphaneye ilk kez geliyor. Öğrencilere kütüphanenin kurallarını ve nasıl davranmaları gerektiğini öğrettik. Öğrencilerimiz böyle bir ortama girdikleri zaman eve gittiklerinde de böyle ortam oluşturma çabasına giriyorlar. Bu şekilde hem çocukları hem de aileyi okumaya teşvik etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda öğrenciler çeşitli hediyeler verilerek kütüphaneden uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Öğrencilere Kitap Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika

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