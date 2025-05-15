Osmangazi'de Veteriner İşleri Müdürü Görevden Alındı

Haber: Sibel Kahraman

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'yle ilgili sosyal medyada gündeme gelen görüntülerin ardından, Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yapan Veteriner Hekim Kadir Özdemir'in görevden alındığı öğrenildi.

23 Nisan tarihinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler sonrasında, Osmangazi Belediyesi tarafından hem idari hem de adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, prosedür ve talimatlara uygun hareket etmedikleri belirlenen 1 veteriner hekim, 1 teknisyen ve 5 beden işçisinin nisan ayı sonunda görevlerine son verildiği bildirildi.

Son olarak yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, eleştirilerin odağındaki isim olan Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir'in de görevden alındığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle titizlikle soruşturulduğu ve sürecin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde şeffaflıkla yürütüldüğü, Osmangazi Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik bakım ve koruma çalışmalarını sürdüreceği, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli yapısal önlemlerin alınacağı da belirtildi.