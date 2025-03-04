Osmangazi'de Yeni Kreş 3 Ay İçinde Hizmete Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi'de Yeni Kreş 3 Ay İçinde Hizmete Açılacak

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunuseli Mahallesi'nde 2 ay önce temeli atılan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin 3 ay içinde hizmete gireceğini müjdeledi. Kreş, toplamda 120 öğrenci kapasitesine sahip olacak ve alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

04.03.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 ay önce temeli atılan kreş, 3 ay sonra hizmete açılacak

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2 ay önce Yunuseli Mahallesi'nde temeli atılan kreş ve gündüz bakım evinin 3 ay içinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Osmangazi'deki her mahalleyi kreş ve gündüz bakım evleriyle buluşturmayı hedefleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunuseli Mahallesi'nde 2 ay önce temelini atılan ve kaba inşaatı tamamlanan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Toplamda 548 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen kreş ve gündüz bakım evinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 3 ay sonra hizmete girmesi planlanan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 20'şer kişilik 6 adet kreş sınıfı, 3 adet yönetim odası ve açık oyun alanı bulunacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 120 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak.

Hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aydın'a Genceroğlu Ailesi ve kreşte görev yapacak öğretmenler de eşlik etti.

"Eylül ayında 2 kreş daha hizmete girecek"

Yunuseli Mahallesi'nde yapımı devam eden Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Kreşin temelini attıktan 2 ay gibi kısa sürede kaba inşaatı bitti. İnşallah 2-3 ayın sonunda ince işlerini de bitirerek burada 120 öğrencimize hizmet vereceğiz. Bu inşaatın yapımında katkıları olan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İsimleri burada yaşayacak. Öğretmenlerimize ve inşaatı yapan yüklenici firmamıza da ayrıca emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu kreşimizin de inşaat çalışmaları bittikten sonra Osmangazi'de 320 kapasiteli kreşlerimiz hazır olacak. Bunun dışında 2 kreşimizin daha inşaatı devam ediyor. Bu kreşleri de Eylül ayına yetiştirip yaklaşık 500 öğrenciyi okutma fırsatını elde etmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Osmangazi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Yeni Kreş 3 Ay İçinde Hizmete Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:26:35. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Yeni Kreş 3 Ay İçinde Hizmete Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.