Osmaniye ADEm Projesi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Yerel

Osmaniye'de Aile Destek Merkezi (ADEM) Projesi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerle sene sonu sergisi açtı.

Osmaniye Aile Destek Merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle; giyim, mefruşat ve amigurumi (el sanatları) açılan 4 farklı kursta, 162 kursiyerin hazırladığı el emeği ürünler sene sonu sergisinde gelenlerin beğenisine sunuldu. Valilik Fuaye alanında düzenlenen sergi açılışı Vali Erdinç Yılmaz, protokol mensupları ile birlikte yaptı.

Kursiyerlerin sosyal alanda kendilerini geliştirirken aile bütçesine de katkı sağlayabildiklerini söyleyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Abdurrahman Sefa Akkoyunlu, "Kursiyerlerimizin özgüvenlerinin artması, mesleki beceriler kazanması, aile içi iletişiminin güçlenmesi, ekonomik alanda kendi ayaklarının üstünde durabilmesi, çeşitli kültürel geziler ve sergiler sosyal faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Osmaniye'de faaliyette geçildiğinden bu yana Aile Destek Merkezimizden 308 kadın kursiyerimiz yararlanmıştır. 20 Mayıs tarihinden itibaren giyim, mefruşat, amigurumi, takı tasarım dallarında 4 kursumuz, 162 Kursiyerimizle faaliyetlerine devam edecektir "dedi.

Sergide kursiyerlerin el emeği ürünlerinin bulunduğu stantları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, "Aile Destek Merkezimizde kursiyerlerimiz, el emeği göz nuru geleneksel el ürünlerini başarılı bir şekilde yapmışlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezimizdeki öğreticiler tarafından bu kurslar verilmektedir. Bu imkanlar verildiğinde ne kadar güzel şeyler ortaya çıktığını, kursiyerlerimizin ne güzel çalışmalar yaptıklarını görmüş olduk. Kursiyerlerimizin hepsini ayrı ayrı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - OSMANİYE