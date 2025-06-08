Osmaniye Belediyesi\'nden Bayram Şenliği

Osmaniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmek için rengarenk bir program düzenledi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisindeki, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik "Bayram Şenliği" tertip edildi. Müzikli dans gösterileriyle coşan minikler, çeşitli hediyeler ve ikramlarla keyifli vakit geçirdi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, oyunlar ve gösteriler eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadı. Etkinliğe eşi Ebru Çenet ile katılan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet çocuklar ile bayramlaşarak onlarla fotoğraf çekildi.

Çocuklar bizim geleceğimiz ve onların mutlu olması diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet," Hepinizin bayramını tebrik ediyorum sevgili annelerimizin sevgili babalarımızın sevgili çocuklarımızın hepinizin bayramı mübarek olsun. Şimdi size burada çok güzel oyunlar, animasyonlar ve ikramlıklar hazırladı abileriniz bizlerde sizin başkan abiniz başkan amcanız olarak sizlere burada ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Hepimizin bir derdi var çocuklarımıza güzel bir Osmaniye kurmak onlara geleceği olan bir hayatı hep birlikte hazırlamak en güzel okullarda okusunlar en güzel imkanları biz yavrularımıza sunalım hiçbir çocuğumuz fırsat eşitliğinden mahrum kalmasın basamakları birer ikişer çıksın ondan sonra da biz Osmaniye'mizin geleceğini sizlere verelim" dedi. - OSMANİYE