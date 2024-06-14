Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nden yılsonu sergisi - Son Dakika
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Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nden yılsonu sergisi

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kurs hocaları da anıldı. Sergide, OBEM'in kursiyerleri tarafından üretilen el emeği ürünler sergilendi.

14.06.2024 09:09
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Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) tarafından yılsonu sergisi açıldı. Sergide Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kurs hocaları unutulmadı.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kadınların meslek edinmesi ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları amaçlı hizmet veren OBEM'in kursiyerleri tarafından üretilen eserler bir arada topladı. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesinde açılan sergide el emeği göz nuru ürünler stantlarda yerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kurs hocaları Hande Nur Bakır ve Kaan Bahadır Hurma adına köşe açıldı.

Açılan kurslarda amaçlarının ev hanımlarına meslek edinmesini sağlamak olduğunu söyleyen Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin Yöneticisi Murat Tıraş, "Biz kurslarımızda ev hanımlarına yönelik, çocuklara yönelik onlara hobi, meslek edindirmeyi amaçlıyoruz. 6 Şubat depremlerinde maalesef 2 kurs öğretmenimizi Hande Nur Bakır ve Kaan Bahadır Hurma hocalarımızı kaybettik. Bu sergide de öncelikle onları anmak istedik. Kurslarımızda genel olarak giyim, el sanatları, müzik, resim, ana bahşişler adı altında sosyal ve kültür etkinlikleri kurs merkezlerine devam ettirmek amaçlıyoruz. Osmaniye'deki ev hanımlarımızı kurslarımıza katılımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kadınların aile bütçesine katkı sağlamaları ve hobi edinmesi için kurslara beklediklerini söyleyen Usta Öğretici Hürü Dadaş, "Halk eğitimi OBEM işbirliğinde düzenlenmiş olan kurslarda eğitim veriyoruz. Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Kadınların aile bütçesine katkı sağlamaları için hem hobi olarak, evde boş vakit geçirmektense böyle bir şeylerle uğraşıp, büyük kilimler dokunmaktansa elimizde hediyelik eşya olarak maskotlar, kemerler, çantalar yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın kurslara katılmalarını istiyorum. Katılsınlar, güzel vakit geçirsinler istiyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nden yılsonu sergisi - Son Dakika

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