Osmaniye Belediyesinden sahur sofrasına davet - Son Dakika
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Osmaniye Belediyesinden sahur sofrasına davet

27.04.2022 09:52
Osmaniye Belediyesinden sahur sofrasına davet

Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sahur sofrası Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak.

Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sahur sofrası Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak.

Geleneksel hale getirilen ve Osmaniye Belediyesi'nce her yıl düzenlenen sahur sofrası 27 Nisan Çarşamba gününü 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece saat 02.30'da Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenecek.

Vatandaşları sahur sofrasına davet eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Her yıl olduğu gibi bu yılda sahur soframızda değerli hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. 27 Nisan Çarşamba gününü 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece saat 02.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceğimiz sahur programına tüm Osmaniyeli hemşerilerimizi davet ediyoruz. Sahurun ve seherin bereketini birlikte paylaşalım. Mübarek Kadir Gecesini sahur programında okunacak Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunacak dualarla taçlandıralım inşallah. Değerli hemşerilerim, sizlerle soframızı paylaşmak ve her zaman sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız" diye konuştu - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye Belediyesinden sahur sofrasına davet - Son Dakika


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