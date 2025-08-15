Osmaniye Cebelibereket Şehitlik Camii cuma namazıyla açıldı

Osmaniye'de hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yapımı tamamlanan Cebelibereket Şehitlik Camii, kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılışta ilk vaazı Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak verdi.

Osmaniye'nin Yaverpaşa Mahallesi Asri Mezarlık karşısında hayırseverler tarafından yapımına başlanan Cebelibereket Şehitlik Camii kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılışta ilk vaazı Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak verdi. Yaklaşık 6 dönüm arazi üzerine Selçuklu mimarisine uygun şekilde inşa edilen cami, bin 200 kişilik kapalı ve 3 bin 500 kişilik açık alan kapasitesiyle toplamda 4 bin 700 kişiye hizmet verecek. Tek minareli olarak inşa edilen cami, özel trafosu ve güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi elektriğini üretebilecek.

Şehitlik Camii'nin açılışına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yılmaz, "Gerçekten çok gerekliydi bu bölgeye. Adı da Şehitlik olmalıydı. Biliyorsunuz Osmaniye'mizin eski adı Cebelibereket, bu camimizin de adı Cebelibereket Şehitlik Camii oldu. Müftülüğümüzün bana verdiği bilgilere göre şu anda kapasite olarak Osmaniye'mizin en büyük camisi Cenab-ı Allah'a hamdolsun, böyle bir camiye şahsım da bu caminin yapılmasında çok emek harcadı. Allah inşallah bu emeklerimizin karşılığını bize sevap olarak hanemize yazmıştır. Bu hiç kimseden bir şey olmadı, tamamı hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleşti. Gerçekten Selçuklu mimarisinde, malzemesi çok kaliteli, şehitler diyarı yiğit Osmaniye'mize inşallah sonsuza kadar hizmet edecek" diye konuştu. - OSMANİYE