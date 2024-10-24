Osmaniye'de 6,5 Milyon TL Değerinde İzinsiz Altın Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 6,5 Milyon TL Değerinde İzinsiz Altın Yakalandı

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Osmaniye'de jandarma, lüks otomobilde izinsiz basılan 513 altın ve uyuşturucu ele geçirdi.

24.10.2024 11:12
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Osmaniye'de 6 milyon 500 bin TL değerinde izinsiz basılan altın yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan lüks otomobilde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk Lirası olan izinsiz basıldığı belirlenen 513 altın ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ile Mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda teknik ve fiziki takip sonucu bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında çanta içerisinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk Lirası olan 209 tam altın, 100 yarım altın ve 204 çeyrek altın olmak üzere toplam 513 altın ile 2,59 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayda yakalanan sürücü M.D. hakkında "Para ve Eşidi Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Osmaniye\'de 6,5 Milyon TL Değerinde İzinsiz Altın Yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Jandarma, Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 6,5 Milyon TL Değerinde İzinsiz Altın Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 6,5 Milyon TL Değerinde İzinsiz Altın Yakalandı - Son Dakika
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