Osmaniye'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan panelvan tarzı araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı. Yakalanan 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

22.04.2024 20:08
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Osmaniye'de 9 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan panelvan tarzı araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, polis uygulama noktasında koltukları sökülmüş panelvan tarzı araçı, şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Fuaz H. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca el konuldu.

Yakalanan 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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