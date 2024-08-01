Osmaniye\'de Toprakkale Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle 100 kask dağıtıldı

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Osmaniye'de Toprakkale Kaymakamlığı ve Toprakkale Belediyesi işbirliğinde, motosiklet sürücülerine "Ceza Yok, Kask Var" mottosuyla 100 kask dağıtıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde artan motor kazalarına dikkat çekmek amacıyla "Ceza Yok, Kask Var" projesi çerçevesinde Toprakkale Kaymakamlığı ve Toprakkale Belediyesi işbirliğiyle sürücülere kask dağıtıldı. Sürücülere kasklarını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer ve Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz kazasız yolculuklar temennisi ile dağıttı.

Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymak olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Amaç ceza değil, sürücülerimizin bu kasklarla daha güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak. Sürücülerimizin hayatlarını tehlikeye atacak durumlarla karşılaşmamalarını diliyoruz. Karşılaşmaları durumunda kaskın çok önemli olduğunu, hayat kurtardığı biliyoruz. Bu anlamda sürücülerimizin bu hassasiyeti göstermeleri, bir farkındalık oluşturulması anlamında gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesini tebrik ediyorum. Bu tür çalışmaların bilinçlenme anlamında çok önemli olduğunu bunun bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu güzel çalışmanın Toprakkale ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün sürücülerimizin kazasız, güven içinde seyahat etmelerini diliyorum. "dedi. - OSMANİYE