Osmaniye'de depremzede ailelere konut teslimi planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de depremzede ailelere konut teslimi planlanıyor

Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler için yapılan konutlardan 2 bin 724'ünün Temmuz ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tamamlanan Akyar 2. Etap Kalıcı Deprem Konutlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

10.07.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de depremzede aileler için yapılan konutlardan 2 bin 724'ünün Temmuz ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de depremin hemen ardından 6 bin 858 konutun temelleri atılırken, 2 bin 724 konutun Temmuz ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan Akyar 2. Etap Kalıcı Deprem Konutlarını ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, AFAD İl Müdür Vekili Muhammed Mustafa Ardıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda Akyar ikinci etaptaki bitmiş konutlarımızın bulunduğu yerdeyiz. Gerçekten çok güzel olmuş. Allah devletimizden razı olsun. Bu konutlarımız çok modern ve depreme çok dayanıklı olarak TOKİ tarafından yapılıyor. Şu an vatandaşlarımızı yerleştirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 325 konutun kurası çekildi. Önümüzdeki süreçte yerleştirmeleri daha da hızlı artıracağız. Az işleri kaldı, onları tamamlamak için koordinasyon içinde büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimizi en kısa sürede konutlarına kavuşturmayı çok arzuluyoruz. Çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Deprem, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de depremzede ailelere konut teslimi planlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de depremzede ailelere konut teslimi planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement