Osmaniye'de durdurulan tırda 2 bin elektronik sigara ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de gümrük kaçağı 2 bin elektronik sigara ve 340 paket sigara ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı 2 bin elektronik sigara ve 340 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.