Osmaniye'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki bisiklet çaldığı öne sürülen iki kadın hırsız tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki bisiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmadı bisikletleri birçok suç kaydı bulunan M.O. ve N.G. isimli kadınların yaptığını belirledi. Polis kadınları adreslerine yaptığı baskında yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Gözaltın alınan M.O. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.