Osmaniye'de Hortum Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Hortum Şaşkınlık Yarattı

Osmaniye'de oluşan küçük çaplı hortum, sanayi esnafını şaşırttı ve cep telefonlarına yansıdı.

27.02.2025 17:59
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Osmaniye'de hortum çıktı, sanayi esnafı neye uğradığını şaşırdı

OSMANİYE - Osmaniye'de şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi'nde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Hortum Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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