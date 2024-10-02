Osmaniye\'de Huzurevi Sakinleri Evlendi

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Osmaniye'de bulunan Özden Huzurevi sakinlerinden 77 yaşındaki Celil Kurt ile 79 yaşındaki Hatice Sağır çifti dünya evine girdi. Çift için huzurevinde düğün töreni ve nikah merasimi gerçekleştirildi.

Osmaniye Özden Huzurevi'nde kalan Celil Kurt ve Hatice Sağır çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı. Huzurevine 5 ay önce gelen ve 2 ay önce tanışan çiftin nikah töreni huzurevi bahçesinde yapıldı. Nikah töreni öncesi huzur evinde bahçesinde düzenlenen eğlencede ilk danslarını gerçekleştiren çift daha sonra huzurevi sakinleri ve çalışanlarla birlikte oyunlar oynayıp halay çekti.79 yaşında gelinlik giyen Hatice Sağır'ın mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunurken 77 damat Celil Kurt halay çekti. Çiftin nikahını Osmaniye Belediyesi Nikah Memuru Yüksel Demir kıyarken, şahitliğini Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar yaptı.

Mutluluktan havaya uçtuğunu söyleyen damat Celil Kurt, "Çay ocağında tanıştık beraber çay içtik. 'ay önce tanışmıştık evlilik kararını beraber verdik. Bu iş böyle olmayacak kararımızı verdik. Çok mutluyuz uçacağız mutluluktan çok iyi bir şey" diye konuştu.

Çifte mutluluklar dileyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Celil Amcamızın ve Hatice Teyzemizin bugünü seçmiş olmaları da ayrıca anlamlı oldu. Celil Amca'mızın da Hatice Teyzemizin de bu ikinci evlilikleri, biz bu evliliklerine şahitlik etmekten çok mutluyuz. Bundan sonra zorluklarla, güçlüklerle birlikte mücadele edecekler. Huzur içinde bir yaşam sürmelerini, evliliklerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Yılmaz, konuşmasının ardından çifte, nikah cüzdanını takdim etti. - OSMANİYE