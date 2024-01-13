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Osmaniye'de iki farklı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de iki farklı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, iki ayrı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan aramalarda Ayşe Nur Y.'ye ait çantada 3 kilo 200 gram skunk maddesi ve 50 sentetik ecza maddesi, Suat İ.'ye ait çantada ise 3 bin 360 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayşe Nur Y. ve Suat İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de iki farklı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
13.01.2024 - 17:10,
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Osmaniye'de iki farklı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada Ayşe Nur Y. isimli şahsa ait çantada 3 kilo 200 gram skunk maddesi ve 50 sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Aynı noktada durdurulan bir başka yolcu otobüsün bagajında yapılan aramada ise Suat İ. ait çantada 3 bin 360 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ayşe Nur Y. ve Suat İ. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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