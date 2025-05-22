Osmaniye'de "Karatepeden İzler" sergisi düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde "Karatepeden İzler" sergisi düzenlendi.

Osmaniye Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program Sanatçı Nurcan Yanalak'ın "Karatepeden İzler" sergisinin ardından canlı müzik ve güreş gösterisi düzenlendi. Programa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Özden Huzurevi sakinleri ve protokol üyeleri katıldı.

Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden birinin Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzemiz, dünyada eşine rastlanmayacak nitelikte, tarihi Geç Hitit dönemine giden, çok eskilere dayanan yakın zamanda da Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü 'ne kalıcı olarak Türkiye'den kaydedilen 12 eser arasında yer alıyor. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzemiz, Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden biri. Böyle muhteşem bir doğanın içinde muhteşem bir tarih. Dünya Uluslararası Müzeler Gününü de burada kutluyoruz. Müzeler tarihi barındıran, geleceğe ışık tutacak bilgileri barındıran çok önemli merkezlerdir. Müzeler Günümüz kutlu olsun." diye konuştu.