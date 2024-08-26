Osmaniye'de Kimyasal Yüklü Kamyonet Alev Aldı

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesi yönünden Osmaniye istikametine doğru ilerleyen kimyasal ürün taşıyan kamyonet, otoban Mamure İstasyonu civarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak yandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otobanda seyir halinde olan kimyasal yüklü ürün taşıyan kamyonet bir anda alev alarak yandı.

Edirne bilgiye göre; Adana- Osmaniye- Gaziantep otobanında seyir halinde olan 33 AGL 588 plakalı kimyasal ürün taşıyan kamyonet bir anda alev aldı. Alevlerin hızla yayıldığı araçta, sürücü hafif yaralanarak son anda kurtuldu. Yangın sırasında araçtan alevler yükseldi ve bir dizi patlama meydana geldi. kamyonetten sıçrayan ateş ayrıca yol kenarındaki otluk alanda yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.