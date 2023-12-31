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Osmaniye'de konteyner çarşı esnafı 2024 yılından umutlu - Son Dakika
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Osmaniye'de konteyner çarşı esnafı 2024 yılından umutlu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören konteyner çarşı esnafı, 2023 yılında zor bir dönem geçirdiklerini ancak 2024 yılından umutlu olduklarını dile getirdi. Ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan esnaf, yaşadıkları zorluklara rağmen umutlarını koruyor ve yeni yıldan hayırlar bekliyor.

31.12.2023 - 16:03,
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Osmaniye'de konteyner çarşı esnafı 2024 yılından umutlu

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner çarşı esnafı 2024 yılından umutlu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnaf için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşı esnafı, 2023 yılında işyerlerini kaybettikleri için kötü geçtiğini fakat 2024 yılından daha umutlu olduklarını dile getirdi.

55 yıldır ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan Yılmaz Kartal Halitoğlu, "Osmaniye'nin yerli çocuğuyum, babam atam bu sanattan geldiği için yaklaşık 55 senedir hizmet ediyorum. Babam da güzel bir üstattı, onun yanında yetiştim adabı, terbiyeli, nezaketli, esnaflığı ondan öğrendim. Son kuşak olarak bu sanatı, Cebel Bereket Çarşısında Konteyner Çarşı şu anda yapmaktayız. Dükkanın atölyem yıkıldığından dolayı buraya taşınmak zorunda kaldım ve 55 sene hizmet ettim. 2022-2023 senesi bizler için çok zor geçti hastalıklar depremler yaşadık Allah'ım bizlere bu acıları tekrar yaşatmasın. 2024 yılının da bizlere umut getirmesini diliyorum" dedi.

İşyerleri yıkıldığı için konteyner kentte hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Nurgül Mortaş, "2023 depremzedeleri olarak sefa evlerde bulunan işyerimiz yıkıldı bizlere bu konteyner çarşıda yer verdiler bizlere bir imkan sağladılar. İnsanlar buraları pek bilmiyor bu yüzden insanları buraya davet ediyoruz.2024 yılı hayırlara vesile olsun bizlere de umut olsun" diye konuştu.

Osmaniye\'de konteyner çarşı esnafı 2024 yılından umutlu
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Osmaniye, Deprem, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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