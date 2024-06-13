Osmaniye'de Konteyner Çarşıda Hayalindeki Bahçeli İş Yerine Kavuştu - Son Dakika
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Osmaniye'de Konteyner Çarşıda Hayalindeki Bahçeli İş Yerine Kavuştu

Osmaniye'de depremde iş yerini kaybeden Sevcan Bağrıaçık, Rahime Hatun Meydanı'nda bulunan konteyner çarşıda hayalindeki bahçeli iş yerine kavuştu. Bağrıaçık, atıl vaziyetteki alanı çiçek bahçesine çevirerek müşterilerini arka tarafta ağırlıyor ve çok mutlu olduğunu belirtiyor.

13.06.2024 10:45
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Osmaniye'de 3 çocuk annesi Sevcan Bağrıaçık, hayalindeki bahçeli iş yerine Rahime Hatun Meydan'ında bulunan konteyner çarşıda kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için ise Rahime Hatun Meydanı'na kurulan konteyner çarşıda yöresel yemekler yaparak geçimini sağlayan Sevcan Bağrıaçık hayalindeki bahçeli işyerine konteyner çarşıda kavuştu. Daha önce Cumhuriyet Mahallesinde bulunan işyeri depremde yıkılan Bağrıaçık, Rahime Hatun Konteyner çarşıda yerleştiği konteynerin arkasında atıl vaziyetteki alanı yetkilerden izin alarak çiçek bahçesine çevirdi.

Bahçeli iş yerinin uzun zamandır hayalini kurduğunu belirten Sevcan Bağrıaçık, "Daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerim vardı. Deprem hepimiz yaşadık, Allah bir daha göstermesin, depremden iş yerimi kaybettim. Sonra konteyner başvurusunda bulundum burası çıktı. Şimdi burada Osmaniye'nin ev yemeklerini, kömbesini, ıspanaklı, etli kömbesi yöresel ev yemeklerini yapıyorum. Sayın valimden arka bahçeyi kullanmak için izin istedim. Valimizde sağ olsun izin verdi. 8 aydan beri kendi imkanlarımla burayı bahçe haline getirdim. İşte masalarımızı, sandalyelerimizi koyduk. Gelen müşterilerimizi arka tarafta ağırlıyoruz ve çok güzel oldu, çok mutluyum. Bu benim hayalimdi. Sayın Valime tekrardan çok çok teşekkür ederim. Daha önceki dükkanım da böyle bir imkanım yoktu küçük bir dükkandı, hep otururken derdim ya arka tarafta bir bahçem olsa diye. Bir geldim burada böyle bir yer var burası harabe gibiydi ama şu anda herkes cennet gibi yapmışsın, helal olsun, kadın ele değmiş diyorlar çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutluyum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Konteyner Çarşıda Hayalindeki Bahçeli İş Yerine Kavuştu - Son Dakika

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