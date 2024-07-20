Osmaniye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

20.07.2024 19:33  Güncelleme: 19:43
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Osmaniye'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düziçi ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi sınırlarında yer alan makilik alanda yangın çıktı. Yangının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düziçi Belediyesi ve Orman İşletme itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

"Vicdanı olan bunu yapmaz "

Bir ağacın kolay yetişmediğini söyleyen mahalle sakini Hüseyin Telli, "Karacaoğlan'da yangın var diye geldik geçen ki gibi yakmışlar. Bunu vicdanı olan yakmaz böyle Allah'tan korksunlar ağaçlarda canlı ve içeresinde yaşayan binler canlılar var onlara yazık" dedi.

Osmaniye\'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

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