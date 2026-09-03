Osmaniye'de motosiklet tutkunları zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de motosiklet tutkunları zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

Osmaniye\'de motosiklet tutkunları zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Ekibi üyeleri, Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Keldaz mevkisinin 2 bin 200 rakımlı zirvesine çıkarak yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Ekip, Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni bayrağı göndere çekti ve bu geleneği her yıl sürdüreceklerini belirtti.

Osmaniye'de motosiklet tutkunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası'nın 2 bin 200 rakımlı Keldaz mevkisine enduro motosikletleriyle tırmanarak zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Ekibi üyeleri, zorlu arazi şartlarını aşarak Keldaz mevkisine ulaştı. Enduro motosikletleriyle yaklaşık 2 bin 200 rakıma çıkan ekip, zirvede bulunan direkteki yıpranan Türk bayrağını indirerek, Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni Türk bayrağını göndere çekti.

Bayrağımızın burada gururla dalgalanması bizim için büyük bir mutluluk diyen ekip üyeleri, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Osmaniye Belediyesi'nden aldığımız Türk bayrağımızı zirveye getirerek eskisiyle değiştirdik. Zorlu yolları aşarak buraya çıkıyoruz. Türk bayrağı her zaman zirvelere layıktır. İnşallah bu geleneğimizi her yıl sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi, Amanos Dağları, Motosiklet, Osmaniye, Güncel, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de motosiklet tutkunları zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:52:40. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de motosiklet tutkunları zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement