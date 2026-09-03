Osmaniye'de motosiklet tutkunları zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi
Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Ekibi üyeleri, Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Keldaz mevkisinin 2 bin 200 rakımlı zirvesine çıkarak yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Ekip, Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni bayrağı göndere çekti ve bu geleneği her yıl sürdüreceklerini belirtti.
Osmaniye'de motosiklet tutkunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası'nın 2 bin 200 rakımlı Keldaz mevkisine enduro motosikletleriyle tırmanarak zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.
Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Ekibi üyeleri, zorlu arazi şartlarını aşarak Keldaz mevkisine ulaştı. Enduro motosikletleriyle yaklaşık 2 bin 200 rakıma çıkan ekip, zirvede bulunan direkteki yıpranan Türk bayrağını indirerek, Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni Türk bayrağını göndere çekti.
Bayrağımızın burada gururla dalgalanması bizim için büyük bir mutluluk diyen ekip üyeleri, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Osmaniye Belediyesi'nden aldığımız Türk bayrağımızı zirveye getirerek eskisiyle değiştirdik. Zorlu yolları aşarak buraya çıkıyoruz. Türk bayrağı her zaman zirvelere layıktır. İnşallah bu geleneğimizi her yıl sürdüreceğiz" dedi.
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