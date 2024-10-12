Osmaniye'de Öğrencilerden Şiddet Protestosu - Son Dakika
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Osmaniye'de Öğrencilerden Şiddet Protestosu

Osmaniye\'de Öğrencilerden Şiddet Protestosu

Osmaniye'de lise ve üniversite öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti.

12.10.2024 14:54
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Osmaniye'de bir grup lise ve üniversite öğrencisi, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto eden yürüyüş yaptı.

Osmaniye'de lise ve üniversite öğrencileri, düzenledikleri eylem ve yürüyüşle kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göserdi. Ellerinde cinayetleri protesto eden dövizlerle yürüyen ve sloganlar atan gençlere, çok sayıda vatandaş da destek verdi. Öğrenciler, Alibeyli Camii önünde bir araya gelerek ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada şarkılar söyleyip slogan atarak kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler gökyüzüne siyah ve mor balon bıraktı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Öğrencilerden Şiddet Protestosu - Son Dakika

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