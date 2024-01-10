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Osmaniye'de otomobil yan yattı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobil yan yattı: 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yan yattı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye\'de otomobil yan yattı: 1 kişi yaralandı
10.01.2024 - 20:08,
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Osmaniye'de otomobil yan yattı: 1 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi İlçesi Bostanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Habibe Kader K. idaresindeki 80 AES 360 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Habibe Kader K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil yan yattı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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