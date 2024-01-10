Osmaniye'de otomobil yan yattı: 1 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi İlçesi Bostanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Habibe Kader K. idaresindeki 80 AES 360 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Habibe Kader K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı