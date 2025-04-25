Osmaniye'de Renkli Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Osmaniye'de Renkli Uçurtma Şenliği Coşkusu

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Osmaniye Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuk ve Uçurtma Şenliği' binlerce katılımcıyla gerçekleştirildi. Karaçay Doğa Parkı'nda mini konserler, tiyatro gösterimleri ve çeşitli yarışmalarla dolu bir gün yaşandı. Uçurtmalar semaları süslerken, çocuklar geleneksel oyunlar ve sportif etkinliklerde eğlendi.

25.04.2025 08:58  Güncelleme: 09:06
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Osmaniye'de semalar uçurtmalarla süslendi

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 'Çocuk ve Uçurtma Şenliği' bu yılda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Karaçay Doğa Park'ta düzenlenen şenliklerde mini konserler, müzikli çocuk tiyatrosu, aşuk ile maşuk sergiledikleri sahne performansları ile çocuklara ve ailelerine güzel anlar yaşattılar. Diğer yandan şenlik alanında çeşitli noktalara kurulan stantlarda yüz boyama etkinlikleri, balon ve uçurtma dağıtımı yapıldı. Ayrıca geleneksel çocuk oyunları ve sportif yarışmalara katılan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın da kendisini hissettirmesiyle birlikte binlerce uçurtma Osmaniye semalarını süsledi. Osmaniye Belediyesi tarafından çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla Futbol, Bocce, Dart ve Paten Yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara yoğun ilgi gösteren çocuklar, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Uçurtma şenliğine katılarak duygularını ifade eden vatandaşlar ise, 'Çocuklarımız için düzenlenen bu etkinliklerde büyükler olarak bizlerde çok eğlendik, gözlerimizde hatıralar canlandı, çocukluğumuza gittik. Osmaniye'nin böylesi etkinliklere çok ihtiyacı var. Her yer rengarenk, çok güzel. Piknik sepetimizi, uçurtmamızı alarak çocuklarımızla birlikte erken saatlerden itibaren alanda yerimizi aldık. Dolu bir gün geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz.' Dediler.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Renkli Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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