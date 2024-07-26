Osmaniye'de Roma Dönemi'ne ait yerebatan sarnıcı bulundu

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(OSMANİYE) - Osmaniye Belediyesi'nin altyapı çalışmaları sırasında tarihi yerebatan sarnıcı bulundu. Osmaniye Belediye Başkanı Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarnıcın Roma Dönemi'ne ait olabileceğini belirtti.

Osmaniye Belediye Başkanı Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent merkezimizde altyapı çalışmaları esnasında Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yerebatan sarnıcı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yerebatan sarnıcı nedir?

Yeraltı sarnıçları, insanlık tarihi boyunca su teminini sağlama ve depolama ihtiyacını karşılamak için kullanılan teknik yapılardan biridir. Geçmiş tarihe bakıldığı zaman Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyet tarafından suyun depolanması ve kullanılabilirliğini sağlamak için inşa edilen su depolama sistemleri, hem tarihsel hem de mühendislik açısından, su kaynaklarının korunması ve kurak dönemlerde su ihtiyacının karşılanması için büyük öneme sahipti. İstanbul'daki tarihi Yerebatan Sarnıcı, hem tarihsel işlevlerin fiziki yapısı ile hem de yer altı yapılarında su yalıtımının önemini göstermesi ile etkileyici bir örnek olarak gösterilmektedir.