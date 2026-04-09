Sel Mağduru Kadirlili Esnaf: Bölgemizin Afet Bölgesi İlan Edilmesini İstiyoruz

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Esnaf Furkan Tanrıöver, "Burada yaklaşık olarak 3 milyon zararımız var. Biz bu zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Afet bölgesi olmasını istiyoruz. Olmadığında, burası afet bölgesi edilmezse biz dükkanımızı tekrar açamayacağız ve artık hırsızlık mı yapalım ne yapalım" diye tepki gösterdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketinde iş yerleri zarar gören esnaf, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Esnaf Yunus Emre Ak, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Önceki gün Kadirli'de yaşanan sel felaketinde iş yerimiz göründüğü gibi kullanılmaz hale geldi. Hiçbir şekilde kullanılacak ne malzememiz kaldı ne ürünümüz kaldı. Elektronik eşyalardan sisteme kadar şu an hepsi mahvolmuş durumda. Bölgemizin afet bölgesi olmasını istiyoruz. En azından zararımız giderilsin, desteklenelim. Şu an çok fazla şekilde bizim zararımız var. Tahmini şu an 3 milyon civarında zararımız var."

Batuhan Çuhadar ise "Selde iş yerim battı. Kaybım, zararım çok. Buranın afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. İmkanımız yok düzeltemeyiz burayı bir şekilde. Benim 1,5 milyonu aşkın zararım var. Çünkü iki sene didik didik çalışa çalışa yapmışız. İki tane aracım vardı içeride üç tane motosikletim vardı hep gitti, zarar ziyan" açıklamasında bulundu.

Furkan Tanrıöver de "İş yerim tamamen bitti, esnaflar olarak hep beraber bittik. Burada yaklaşık olarak üç milyon zararımız var. Biz bu zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Afet bölgesi olmasını istiyoruz. Olmadığında, burası afet bölgesi edilmezse biz dükkanımızı tekrar açamayacağız ve artık hırsızlık mı yapalım ne yapalım" şeklinde konuştu.

"Burada devletimize büyük yük düşüyor"

CHP Kadirli İlçe Başkanı Enver Eker, Bülbül ve Kurt Derelerinin taşmasıyla ilçede iki can kaybı, yaklaşık 200 ev ve 150 iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? 100 yıldır böyle bir felaket görülmemiş. İvedilikle afet bölgesi ilan edilip esnafımızın mahalle sakinlerimizin zararları en kısa zamanda karşılanmalı. Devletin vatandaşın yanında olduğunu vatandaşımız görmeli, hissetmeli. Belediyemiz elinden geldiği kadar vatandaşımıza yardım etmeye çalışıyor. Sıkıntılarımız çok büyük. Esnafımızın çok büyük zararları var. En kısa zamanda esnafımıza, vatandaşlarımıza yardım etmemiz lazım. Burada devletimize büyük yük düşüyor. Tekrar söylüyorum ivedilikle afet bölgesi ilan edilmesi lazım."